Pensioni, Bombardieri “Serve attenzione, la rivalutazione è un diritto” / Video

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna dare più attenzione ai pensionati. Questo è un Paese che invecchia, abbiamo tutti chiaro il quadro economico, ma questo non può pesare sui pensionati. Bisogna affrontare la questione delle rivalutazioni, sono diritti acquisiti e non possono essere esercitati a seconda delle condizioni economiche. Ma questo non basta, bisogna trovare un sistema che possa garantire anche una maggiore assistenza, un sistema più equo, un sistema che rispetti la storia lavorativa di chi ha lavorato e dato tanto a questo Paese e continua ad essere un bancomat per le varie finanziarie”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri a margine del convegno “Abbassare le tasse ai pensionati: una questione di giustizia” organizzato dalla Uilp. “Facciamo una serie di proposte che riguardano la rivalutazione della quattordicesima, la necessità di tener conto del fatto che spesso la progressività, principio riconosciuto in Costituzione, diventa una variabile indipendente”, aggiunge.

BARBAGALLO “PENSIONATI NON SONO IL BANCOMAT DEL GOVERNO”

“Chiediamo l’adeguamento al 100% delle pensioni. Vorremmo far capire a tutti che questo non è un aumento delle pensioni, è un adeguamento all’inflazione che abbiamo già pagato. I pensionati non possono essere il bancomat del governo, dobbiamo fare in modo che possano avere una possibilità di spesa con la rivalutazione di tutte le pensioni”. Lo afferma il Segretario generale Uilp, Carmelo Barbagallo. “Non ci possono dare dei contentini e poi prendersi tutto il resto dai pensionati”, aggiunge.

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