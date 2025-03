Nba, tutto facile per Boston e Banchero trascinatore contro i Lakers

“Sta bene, non dovrebbero esserci problemi“. Al di là della netta vittoria sui Kings, a mettere di buon umore il popolo dei Celtics sono le parole di coach Joe Mazzulla in merito all’infortunio della stella dei campioni in carica, Jayson Tatum, costretto ad abbandonare il campo dopo una distorsione alla caviglia sinistra.

Prima di lasciare il parquet di Sacramento, il numero 0 dei Boston è comunque riuscito a mettere a referto 25 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, risultando il migliore dei suoi. Altri quattro vanno in doppia cifra: dalla panchina ne fanno 22 Pritchard e 13 Kornet, poi ci sono i 16 di Porzingis (con 8 rimbalzi) e i 12 di White (8 assist). I Kings lottano e tengono testa ai campioni, ma poi si devono arrendere nonostante le doppie doppie di DeMar DeRozan e Domantas Sabonis, il primo a referto con 20 punti e 10 assist, il secondo con 16 punti e 17 rimbalzi.

Bella e importante vittoria in chiave play-in per i Magic che, ottavi nella Eastern Conference, battono in casa 118-106 i Lakers. Ottime le prestazioni di Franz Wagner e PaoloBanchero. Il primo chiude con 32 punti e 9 assist, l’italo-americano con 30 punti e 7 rimbalzi, ma, oltre ai 12 punti e 8 rimbalzi di Carter, è importante anche il contributo che arriva dalla panchina con i 17 punti di Anthony Black. I gialloviola, quinti nella Western Conference, incassano la terza sconfitta consecutiva nonostante i 32 punti, 7 rimbalzi e altrettanti assist di Luka Doncic, i 24 punti, 7 assist e 6 rimbalzi di LeBron James, i 18 punti di Austin Reaves e i 14 di Dorian Finney-Smith.

In tutto 8 le partite disputate nella notte italiana. Vittorie per Pacers (119-103 sui Timberwolves con 24 punti e 11 assist per Haliburton), Raptors (112-104 sui Wizards con 21 punti e 11 rimbalzi di Poeltl),Mavericks (120-101 sui Nets con i 15 punti e i 12 assist di Dinwiddie), Pelicans (112-99 sui Sixers con 19 punti per Matkovic), Bulls (129-119 ai danni dei Nuggets con 37 punti per White) e Suns (108-106 sui Bucks con un grande Kevin Durant che con 38 punti e 8 rimbalzi, vince la sfida nella sfida contro Giannis Antetokounmpo che chiude con 31 punti e 10 rimbalzi).

