NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Miami e Lakers portano la serie sul 2-1 nelle rispettive semifinali dei play-off Nba disputate nella notte italiana. Nella Eastern Conference gli Heat superano i New York Knicks per 105 a 86. Tra i protagonisti della sfida c’è Max Strus che ha messo a referto ben 19 punti. Il miglior realizzatore è Jimmy Butler che dopo l’assenza in gara 2 chiude il suo personale score con 28 punti di cui 10 solo nel primo quarto. Per i knicks bene Jalen Brunson con 20 punti ma è la difesa dei padroni di casa che merita un voto molto alto il pagella. Da segnalare anche l’infortunio di Immanuel Quickley che ha rimediato una distorsione alla caviglia.

Nella semifinale della Western Conference successo dei Los Angeles Lakers che si impongono per 127 a 97 sui Golden State Warriors al termine di una sfida che lascia spazio a poche discussioni. Riscatto di Anthony Davis che chiude con 25 punti, 13 rimbalzi e 3 assist in 33 minuti. LeBron James non parte bene, chiude all’asciutto il primo quarto ma poi carbura e chiude alla fine con 21 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Per i warriors

Steph Curry è il miglior realizzatore con 23 punti, mentre Klay Thompson non va oltre i 15.

