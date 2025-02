NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte italiana dell’Nba successo dei Los Angeles Lakers in casa dei New York Knicks per 128 a 112. Il tutto prima del colpo a sorpresa di mercato, ovvero l’arrivo in casa Lakers di Luka Doncic dai Dallas Mavericks. Si tratta di uno scambio con Anthony Davis.

Per Doncic su realizza il sogno di giocare accanto al suo

idolo LeBron James, protagonist anche della gara di New York con con 33 punti, 11 rimbalzi e 12 assist e soprattutto, decima tripla dobbia stagionale per LeBron che diventa il settimo giocatore di sempre a realizzare 2.500 triple in carriera.

Josh Hart nonostante i 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist non riesce ad allungare a sei la striscia di successi dei Knicks. Per il resto successo per Utah Jazz che contro Orlando Magic (113-99) interompono la serie di otto sconfitte di fila; il migliore realizzatore è Collin Sexton che segna 22 punti. Dall’altra parte Paolo Banchero si ferma a 9 punti mentre Franz Wagner chiude con 37.

Vittoria anche per Indiana Pacers contro Atlanta Hawks (132-127): si tratta della terza vittoria di fila concretizzata grazie ai 20 punti di Pascal Siakam e i 19 di Andrew Nembhard (19). Agli Hawks non bastano i 34 punti di Trae Young.

Si fermano per la quarta parrtita di fila i Charlotte Hornets superati in casa dai Denver Nuggets (104-107): Nikola Jokic realizza la 22^ tripla doppia stagionale, chiudendo con 28 punti.

Pochi problemi per Oklahoma City Thunder che fanno propria la sfida con Sacramentyo Kings (144-110): la parte del leone la fa

Aaron Wiggins, che ottiene il assimo in carriera con 41 punti e 14 rimbalzi.

Male i Minnesota Timberwolves che “risuscitano” i Washington Wizards (103-105) tornati al successo dopo 16 ko conecutivi e con

Kyle Kuzma che realizza il massimo stagionale da 31 punti.

Si fermano inaspettatamente anche gli Houston Rockets contro i

Brooklyn Nets (98-110). E cadono anche i San Antonio Spurs contro Miami Heat (103-105) in un match deciso sulla sirena da Bam Adebayo che corona una prestazione da 30 punti e 13 rimbalzi.

Vincono i Portland Trail Blazers contro i Phoenix Suns (127-108) con protagonista l’ex Deandre Ayton che ne mette a referto 24.

