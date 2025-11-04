NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Programma ricco nella notte Nba con nove match disputati. Simone Fontecchio colora un po’ di azzurro la serata americana contribuendo al successo di Miami che, mettendosi alle spalle le due sconfitte consecutive, passa sul parquet dei Clippers imponendosi 120-119. L’italiano mette a referto 11 punti e un rimbalzo in 17 minuti partendo dalla panchina da dove arrivano anche i 16 di Kel’el Ware (5 i rimbalzi). Il più prolifico tra gli Heat è Bam Adebayo che fa registrare al suo attivo 25 punti e 10 rimbalzi, ne fa 21 Norman Powell, sono 17 quelli di Andrew Wiggins. Ai padroni di casa non bastano i 29 punti di James Harden (7 rimbalzi e 8 assist) e i 27 di Kawhi Leonard (4 rimbalzi e altrettanti assist), nè i 18 rimbalzi (conditi da 9 punti) di Ivica Zubac per completare la rimonta tentata nell’ultimo parziale.

Vince l’altra franchigia di Los Angeles con i Lakers che, nonostante le assenze di Luka Doncic e Austin Reaves, passano a Portland (123-115), costruendo il successo sulla doppia doppia da 29 punti e 10 rimbalzi dell’ex Deandre Ayton, sui 28 punti di Rui Hachimura e sui 25, dalla panchina, di Nick Smith Jr. I Blazers rispondono con i 33 punti di Avdija, i 23 di Sharpe e i 18 di Grant, ma non riescono a evitare il ko.

A Indianapolis Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo, mettendo a referto 33 punti e 13 rimbalzi. Sua l’ultima grande giocata (conclusa con il canestro sulla sirena) che zittisce (eloquente la sua esultanza) il pubblico di casa. In doppia cifra anche Kuzma (15 dalla panchina), Aj Green (13), Trent Jr (11), Anthony (11 dalla panchina) e Rollins. I Pacers, vice campioni in carica, continuano a non trovare la strada giusta: fin qui un solo successo e 6 ko, l’ultimo arriva nonostante i 32 punti di Pascal Siakam, la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi di Jackson, i 18 punti di Walker (8 i rimbalzi) e i 17 di Nesmith.

Nelle altre gare della notte, vittorie per Timberwolves (125-109 sui Nets con 25 punti e 9 rimbalzi per DiVincenzo), Jazz (105-103 su Boston con 31 punti per George e nonostante i 36 di Brown per i Celtics), Knicks (119-102 sui Wizards con 33 punti e 13 rimbalzi per Towns), Rockets (110-102 contro Dallas con 26 punti e 11 rimbalzi per Sengun), Pistons (114-106 ai danni dei Grizzlies con i 26 punti e 14 rimbalzi di Stewart) e Nuggets (130-124 contro Sacramento con Jokic che mette a referto 34 punti e 14 assist, mentre ai Kings non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Westbrook).

