NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder vincono ancora e mantengono l’imbattibilità e il primato rispettivamente a Est e a Ovest dopo le gare della notte nella Nba. I Cavaliers si impongono per 114 a 113 contro i Milwaukee Bucks, incappati così nella quinta sconfitta consecutiva. Una gara che come dice il risultato stesso si decide sulla sirena garzie a Donovan Mitchell, autore di 30 punti, compreso quello del sorpasso. Ai Bucks non bastano i 41 punti di Lillard e i 34 di Giannis Antetokounmpo. Per Oklahoma City Thunder, invece, successo in casa dei Los Angeles Clippers per 105 a 92. Shai Gilgeous-Alexeander firma 25 punti e 9 assist, mentre per i padroni di casa il migliore è Norman Powell con 24 punti. Secondo successo in 24 ore per i Boston Celtics sul parquet dei Charlotte Hornets questa volta con il puntegio di 113 a 103. Jayson Tatum mette a referto 29 punti non facendo rimpiangere l’assenza di Jaylen Brown.

Tornano a vincere, dopo un supplementare, i Toronto Raptors che dopo tre ko superano i Sacramento kings per 131 a 128. Chris Boucher realizza 24 punti e 5 rimbalzi nella serata che ha visto il ritiro della maglia di Vince Carter. Il miglior marcatore della partita, con 33 punti, l’ex DeMar DeRozan. Successo anche per i Memphis Grizzlies in casa dei Philadelphia 76ers per 124 a 107.

Per i Sixers è la terza sconfitta consecutiva e sulla serata incombe un brutto episodio con Joel Embiid che è sotto inchiesta della Nba perchè dopo una lite nello spogliatoio avrebbe spintonato un giornalista. I San Antonio Spurs superano Minnesota Timberwolves per 113 a 103. Keldon Johnson è il protagonista, in uscita dalla panchina, con 25 punti e 8 rimbalzi. Bene i Golden State Warriors che hanno la meglio al supplementare contro gli Houston Rockets (127-121); i Miami Heat che hanno vinto per 118 a 98 in trasferta contro i Whashington Wizards, mentre vincono in casa i Phoenix Suns su Portland Trail Blazers (103-97) e i Denver Nuggets contro gli Utah Jazz (129-103), alle prese con molte assenze.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).