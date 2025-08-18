La Nazionale paralimpica a L’Aquila in vista dei Mondiali di Iksan

ROMA (ITALPRESS) – L’Aquila prima della Corea. Al via l’ultimo allenamento collegiale della Nazionale azzurra di scherma paralimpica in preparazione ai Mondiali di Iksan 2025, in programma dal 2 al 7 settembre. Rifinitura abruzzese da oggi e fino al 24 agosto per l’Italia guidata dai commissari tecnici Alessandro Paroli per il fioretto, Antongiulio Stella per la sciabola e Michele Tarantini per la spada. Come già accaduto un anno fa, prima delle Paralimpiadi di Parigi, la città dell’Aquila ha accolto con grande entusiasmo la squadra italiana di scherma in carrozzina, grazie in particolare all’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Pierluigi Biondi, dell’assessore allo sport Vito Colonna e del comitato “L’Aquila Insieme per lo Sport” presieduto da Francesco Bizzarri.

In Corea capo delegazione del team italiano sarà per la prima volta Bebe Vio Grandis, nella sua nuova veste di consigliera federale rappresentante degli atleti. Sosterranno il ritiro in Abruzzo i 13 convocati per la kermesse iridata di Iksan: Matteo Betti, Mattia Galvagno, Sofia Garnero, Edoardo Giordan, Andrea Jacquier, Emanuele Lambertini, Julia Markowska, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Luca Platania, Leonardo Rigo e Loredana Trigilia.

Al fianco dei tre ct Paroli, Stella e Tarantini, in questo ultimo allenamento collegiale ci saranno i maestri Amedeo Giani e Antonio Iannaccone, i preparatori Giuseppe Cerqua – padrone di casa in quanto aquilano doc – e Tommaso Chiappelli, gli sparring Arianna Bevilacqua, Bianca Falcone, Francesco Rencricca e Daniele Stirpe, il medico Paola Voltan, il fisioterapista Elia Sargenti e gli armieri Antonio Di Biase e Stefano Formenti. Le gare del Mondiale di Iksan prenderanno il via il 2 settembre, in un fitto calendario di sei giornate. Apertura affidata alle prove individuali di spada femminile (rappresenteranno il tricolore Sofia Garnero nella categoria A e Julia Markowska nella B) e di sciabola maschile (Edoardo Giordan e Mattia Galvagno nella A, Andrea Jacquier e Gianmarco Paolucci nella B).

Il 3 settembre toccherà alla squadra degli sciabolatori (Italia schierata con Edoardo Giordan, Mattia Galvagno e Gianmarco Paolucci). Il 4 settembre spazio al fioretto femminile (Sofia Garnero e Loredana Trigilia nella A mentre nella B ci sarà Andreea Mogos) e alla spada maschile (categoria A con Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini e Luca Platania; Andrea Jacquier e Michele Massa gareggeranno nella B e Leonardo Rigo nella C).

Il giorno seguente sarà dedicato alle competizioni a squadre delle fiorettiste (Andreea Mogos, Sofia Garnero e Loredana Trigilia) e degli spadisti (Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Luca Platania e Michele Massa). Il 6 settembre il quadro delle sei specialità si completerà con le gare individuali di fioretto maschile (nella categoria A Matteo Betti, Emanuele Lambertini, Mattia Galvagno e Luca Platania; nella B Michele Massa e Gianmarco Paolucci; nella C Leonardo Rigo) e di sciabola femminile (Loredana Trigilia nella categoria A, Julia Markowska e Andreea Mogos nella B). La kermesse iridata in Corea si chiuderà il 7 settembre con le prove a squadre dei fiorettisti (per l’Italia in pedana Matteo Betti, Emanuele Lambertini e Michele Massa) e delle sciabolatrici (nel team azzurro Julia Markowska, Andreea Mogos e Loredana Trigilia).

-Foto Bizzi/Federscherma-

(ITALPRESS).