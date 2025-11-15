La Nazionale marocchina di calcio vince la 17esima partita di fila e continua il suo record

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Nazionale marocchina di calcio tocca quota 17 e migliora il proprio record mondiale di vittorie consecutive (centrato un mese) fa grazie al successo nell’amichevole disputata ieri sera contro il Mozambico. Disputato nel nuovo stadio di Tangeri, il match ha visto la squadra di casa imporsi per 1-0 grazie alla rete di Azzedine Ounahi.

Con questa vittoria, il Marocco di Walid Regragui è riuscito a staccare ulteriormente Spagna e Germania, che detenevano il primato con 15 vittorie di fila rispettivamente nelle stagioni 2008-2009 e 2010-2011. Questo record mondiale di vittorie consecutive conferma ulteriormente la crescita del calcio marocchino.

In cifre, la squadra ha segnato 51 gol in 17 incontri, con una media di 3 reti a partita, subendone soltanto 4. Adesso, la striscia di vittorie può estendersi maggiormente se arriverà il successo martedì nell’amichevole contro l’Uganda, in preparazione alla Coppa d’Africa in programma in Marocco tra poco più di un mese.

