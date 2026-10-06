Nazionale, Malagò “Progressivo entusiasmo,gli italiani iniziano a essere felici”

ROMA (ITALPRESS) - "Io sono molto felice perchè vedo anche gli italiani che iniziano ad esserlo. Siamo all'inizio di un percorso lungo, ci saranno altri momenti complicati, difficili, ma c'è un progressivo entusiasmo". Così il neo commissario della Federcalcio Giovanni Malagò commenta gli ultimi risultati della Nazionale di Roberto Mancini. mec/gm/gtr