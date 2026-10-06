Figc, Malagò “Ho accettato per amore dello sport e del Coni”

ROMA (ITALPRESS) - "Ieri ho ricevuto una chiamata del presidente Buonfiglio che mi ha chiesto di incontrarlo oggi prima della Giunta e ho dato piena disponibilità. C'è stata una proposta che mi sento di condividere in pieno, confermata da tutti i componenti di Giunta e Consiglio. L'ho fatto per amore dello sport, del Coni, per rispetto i tutti i miei colleghi di Giunta e Consiglio, per evitare spaccature, imbarazzi. Ho ritenuto fosse una cosa giusta, peraltro era una ipotesi per la quale da subito avevo manifestato la disponibilità di prendere in considerazione". Lo ha dichiarato il neo commissario della Figc Giovanni Malagò dopo la decisione di Giunta e Consiglio Coni. mec/gm/gtr