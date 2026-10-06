Nazionale, Malagò “Buonfiglio ha proposto il ritorno di Bianchedi”

ROMA (ITALPRESS) - "Bianchedi tornerà? Il presidente Buonfiglio, durante l'incontro, mi ha anticipato questa sua richiesta, che ha espresso verbalmente in Giunta. Ha detto che mi manderà anche una lettera. Io gli ho detto che è un tema che uno potrà affrontare dopo l'arrivo della lettera. Non penso sia una cosa che va affrontata dal commissario, ma dal presidente". Così il neo commissario della Figc, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio nazionale del Coni nel quale è stato ratificato il commissariamento della Federcalcio. mec/gm/gtr