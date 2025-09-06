REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Gattuso non aveva la qualità di Messi o Ronaldo, ma è comunque campione del mondo. Con la testa, con il cuore, con la volontà si può arrivare ovunque. Cercherà di trasmettere questo messaggio ai suoi giocatori, che sicuramente sono dei buoni giocatori altrimenti non sarebbero in Serie A. Speriamo per l’Italia, è un paese di tradizione sportiva”. Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Reggio Calabria dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria e il premio sportivo internazionale alla carriera intitolato a Oreste Granillo, giunto alla settima edizione. A consegnare il premio è stata la figlia di Oreste Granillo, Maria Stella, insieme all’ideatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, e il presidente della giuria Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia Italpress.

