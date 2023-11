Nave incagliata nel Messinese, in corso operazioni di recupero

MESSINA (ITALPRESS) - Stamattina, sotto il coordinamento della Guardia Costiera, sono state avviate le operazioni di disincaglio della motonave "Lider Prestij", appartenuta precedentemente alla società Tirrenia con il nome di Beniamino Carnevale, arenatasi nella giornata di ieri sulla costa di Rometta Marea, nei pressi di Milazzo, nel Messinese. Le operazioni, fanno sapere dalla Guardia costiera, si svolgono con l’impego di due rimorchiatori, in totale sicurezza e senza compromettere l'ecosistema marino. L’attività è stata preceduta dall’intervento a bordo di personale del nucleo ispettivo della Guardia Costiera, che insieme al RINA ed ai servizi tecnico-nautici del Compartimento marittimo di Milazzo, ha valutato la situazione della nave e pianificato le varie fasi necessarie per il disincaglio. In assistenza sono presenti diversi assetti aeronavali della Guardia Costiera, tra cui un elicottero AW139 “Nemo 8” e nave Dattilo nonché i sommozzatori del Nucleo Sub di Messina. vbo/gtr