La nave Conscience trainata in Libia dopo il presunto attacco vicino Malta

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La nave umanitaria Conscience, parte del Movimento della Flottiglia per Gaza, è in fase di traino verso il porto libico di Misurata per riparazioni, a seguito di un presunto attacco con droni avvenuto all’inizio del mese.

L’imbarcazione era ancorata al largo delle acque territoriali maltesi, presso Hurd Bank, dai primi di maggio. Secondo fonti dell’industria marittima citate da MaltaToday, la Conscience viene rimorchiata dal rimorchiatore Cala Azzurra, battente bandiera italiana. Le due imbarcazioni sono attese a Misurata per questa sera.

L’operazione è frutto di un intervento diplomatico del governo turco. Domenica, il ministro degli Esteri maltese Ian Borg ha annunciato sulla piattaforma social X che erano stati presi accordi per trainare la nave verso “un porto del Mediterraneo”. Borg ha ringraziato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan per l’assistenza fornita nella gestione della situazione.

