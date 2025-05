Nave Conscience colpita al largo di Malta, l’accusa di Freedom Flotilla a Israele

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La Freedom Flotilla Coalition ha accusato le forze israeliane di aver preso di mira una delle sue imbarcazioni, la Conscience, in due distinti attacchi aerei avvenuti all’inizio di questo mese nei pressi delle acque territoriali maltesi. La nave, parte di una missione umanitaria diretta a Gaza, ha subito danni significativi e un incendio a bordo, secondo quanto riportato da un documento pubblicato dalle autorità maltesi.

Il Marine Casualty Damage Report conferma che la Conscience è stata colpita da due attacchi aerei sul ponte superiore, provocando un incendio, ma escludendo la possibilità di un’esplosione interna. A bordo non vi erano armi né materiali infiammabili, rafforzando così l’affermazione della coalizione secondo cui l’incendio è stato causato da un’azione militare esterna. L’incidente è avvenuto mentre la Conscience era diretta a Malta per raccogliere forniture umanitarie e imbarcare 44 passeggeri che avrebbero preso parte alla missione per Gaza.

Gli attacchi hanno inoltre lasciato l’equipaggio bloccato in mare, ma tutti i membri sono stati successivamente rimpatriati in sicurezza. Nonostante il rapporto maltese, la Freedom Flotilla Coalition ha espresso frustrazione per la mancanza di una risposta internazionale e trasparente.

“Le autorità maltesi e dell’UE non hanno ancora autorizzato un’indagine forense indipendente e internazionale sulla Conscience”, ha dichiarato la coalizione. “Questo rifiuto di garantire piena trasparenza e responsabilità è profondamente preoccupante”. La Freedom Flotilla Coalition sta preparando una nuova missione con uno yacht chiamato Madleen, dedicato alla creazione di un corridoio marittimo verso Gaza al di fuori del controllo israeliano. “La Madleen salperà presto per sfidare il blocco criminale imposto da Israele”, ha dichiarato la coalizione.

