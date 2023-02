Naufragio nel crotonese, immagini sorvolo alla ricerca dei dispersi

Dopo una notte di ricerche dei dispersi, proseguono le operazioni dei vigili del fuoco a Steccato di Cutro in condizioni del mare proibitive. In azione squadre ordinarie, soccorritori acquatici, sommozzatori ed esperti in topografia applicata al soccorso. :pc/gsl