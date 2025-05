Nato, Rutte ringrazia i parlamentari per il rafforzamento dell’alleanza

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha partecipato lunedì alla sessione primaverile dell’Assemblea Parlamentare della NATO (NPA) a Dayton, Ohio, negli Stati Uniti, ribadendo l’importanza della collaborazione transatlantica e anticipando le priorità del prossimo Vertice NATO che si terrà all’Aia a giugno. Durante il suo intervento, Rutte ha sottolineato che per rafforzare l’Alleanza, gli Alleati dovranno concordare ulteriori incrementi negli investimenti per la difesa.

“Questo piano garantirà maggiori risorse per i nostri requisiti militari fondamentali – la difesa ‘hard’, e più investimenti correlati alla difesa, compresi infrastrutture e resilienza,” ha spiegato il Segretario Generale. Ha inoltre evidenziato il ruolo cruciale dei parlamentari NATO nel sostenere pubblicamente e politicamente l’aumento delle spese militari, definendoli “l’anello di congiunzione tra la NATO e le nostre società democratiche.”

Un altro punto centrale del discorso di Rutte è stato il rafforzamento della base industriale della difesa, un tema chiave nell’attuale contesto geopolitico. “Aumentare la produzione di difesa non è solo vantaggioso per la nostra sicurezza, ma anche per le nostre economie,” ha affermato. Il Segretario Generale ha richiamato l’impegno di tutti gli Alleati a contribuire equamente, notando come Europa e Canada abbiano già intensificato i loro investimenti in materia di difesa. Il discorso ha assunto anche un significato simbolico con il ricordo del 30° anniversario dell’Accordo di Dayton, che pose fine al conflitto in Bosnia-Erzegovina.

Rutte ha ricordato come la NATO abbia sostenuto per tre decenni la pace e la stabilità nei Balcani occidentali, ma ha anche evidenziato la minaccia rappresentata dalla Russia, “che ha riportato la guerra in Europa.” Condannando fermamente gli attacchi russi contro i civili ucraini, ha riaffermato il sostegno a lungo termine della NATO all’Ucraina, ribadendo la volontà di tutti gli Alleati di assicurare “una pace giusta e duratura”.

“Non si tratta di prolungare la guerra, ma di garantire che l’Ucraina possa difendersi ora e prevenire future aggressioni”, ha concluso.

L’Assemblea Parlamentare della NATO, composta da parlamentari di tutti i Paesi membri, sta assumendo un ruolo sempre più importante nel sostenere la coesione interna all’Alleanza. Secondo fonti di analisi geopolitica come l’Atlantic Council, la capacità dei parlamentari di influenzare l’opinione pubblica e le decisioni nazionali in tema di difesa è cruciale per mantenere l’impegno collettivo, soprattutto in un momento di crescente tensione globale.

Le dichiarazioni di Rutte giungono in un momento delicato, mentre la NATO si prepara ad affrontare nuove sfide, dall’aumento della spesa militare alla modernizzazione delle capacità operative, passando per la gestione delle relazioni con la Russia e la Cina. In particolare, il rafforzamento della base industriale europea della difesa è visto come un elemento strategico per assicurare autonomia tecnologica e resilienza agli approvvigionamenti militari, come sottolineato anche nei recenti documenti della Commissione Europea e dell’Agenzia Europea per la Difesa.

Infine, il focus sui Balcani, in occasione del trentennale dell’Accordo di Dayton, sottolinea la volontà della NATO di mantenere l’impegno nel garantire stabilità in una regione storicamente complessa, mentre la minaccia russa continua a preoccupare la sicurezza europea.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).