Nato, Rutte rilancia il riarmo dell’Alleanza: “Trump è il leader del mondo libero”

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia di un delicato confronto alla Casa Bianca e in vista del vertice NATO di Ankara, Mark Rutte ha scelto gli studi di Fox News per lanciare un messaggio destinato tanto a Washington quanto alle capitali europee: la leadership americana resta il pilastro dell’Alleanza Atlantica. Intervistato nel corso del programma Special Report, il Segretario generale della NATO ha definito Donald Trump “il comandante in capo, il leader del mondo libero”, attribuendogli un ruolo determinante nel rafforzamento della sicurezza euro-atlantica e nell’accelerazione degli investimenti militari degli alleati.

Rutte ha difeso senza esitazioni la linea adottata dall’amministrazione statunitense nei confronti dell’Iran, sostenendo che il presidente americano abbia “fatto esattamente ciò che doveva fare” per impedire a Teheran di acquisire capacità nucleari militari. “Sarebbe devastante per la regione e per il mondo intero se l’Iran ottenesse un’arma nucleare”, ha affermato, aggiungendo che l’obiettivo delle operazioni americane è degradare la capacità iraniana di esportare instabilità e terrorismo.

Il Segretario generale ha inoltre respinto le accuse secondo cui gli alleati avrebbero lasciato soli gli Stati Uniti durante la crisi mediorientale. Pur ammettendo l’esistenza di “alcuni casi isolati” di esitazione, ha ricordato che numerosi Paesi europei hanno messo a disposizione basi, infrastrutture logistiche e supporto operativo.

“Quasi senza eccezioni, gli alleati stanno facendo tutto ciò che gli Stati Uniti chiedono”, ha dichiarato, evidenziando come migliaia di movimenti aerei militari statunitensi siano stati resi possibili grazie alle installazioni presenti in Europa. Sul dossier dello Stretto di Hormuz, Rutte ha confermato che gli alleati europei stanno predisponendo capacità aggiuntive, comprese risorse per eventuali operazioni di sminamento, per garantire la libertà di navigazione lungo una delle arterie energetiche più strategiche del pianeta.

Il capo della NATO ha poi rivendicato i progressi compiuti sul fronte della spesa militare, attribuendoli in larga misura alla pressione esercitata da Trump negli ultimi anni. “Tutto questo è merito della leadership del presidente Donald Trump”, ha affermato, sottolineando che gli investimenti nella difesa hanno raggiunto livelli “straordinari” e stanno generando nuova capacità industriale su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Rutte ha infine affrontato il conflitto in Ucraina, sostenendo che le forze di Kiev continuano a infliggere perdite pesanti all’esercito russo e ribadendo la necessità che Vladimir Putin abbandoni le proprie posizioni massimaliste per sedersi seriamente al tavolo negoziale.

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