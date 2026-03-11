Nato, Rutte “Europa pilastro essenziale della sicurezza transatlantica”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il rafforzamento del contributo europeo alla sicurezza dell’area euro-atlantica rappresenta uno dei passaggi più significativi dell’attuale fase di evoluzione dell’architettura strategica occidentale. A ribadirlo è stato il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervenendo a Bruxelles nel corso della conferenza annuale degli ambasciatori dell’Unione europea, forum che riunisce i capi delle delegazioni diplomatiche dell’UE nel mondo per discutere orientamenti strategici e priorità di politica estera. Nel suo intervento, Rutte ha posto l’accento sulla crescente assunzione di responsabilità da parte dei Paesi europei nel campo della difesa, riconoscendo il significativo incremento degli investimenti militari e della produzione industriale nel settore della sicurezza. Il dibattito si è svolto alla presenza dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, e del Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, confermando la centralità del dialogo NATO-UE nella ridefinizione degli equilibri di sicurezza del continente. Secondo il segretario generale dell’Alleanza, l’attuale contesto strategico – caratterizzato dall’intensificarsi della competizione tra potenze, dall’emergere di minacce ibride e dalla crescente militarizzazione di domini tecnologici come lo spazio e il cyberspazio – impone una risposta coordinata tra le istituzioni euro-atlantiche.

In questo quadro, Rutte ha evidenziato come la complementarità tra l’Alleanza Atlantica e l’Unione europea rappresenti una risorsa strategica essenziale: la NATO rimane il pilastro della difesa collettiva e della deterrenza militare, mentre l’UE dispone di strumenti normativi, economici e industriali capaci di sostenere la resilienza delle società europee e rafforzare la base tecnologica e produttiva della difesa. L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha accelerato un processo di revisione delle politiche di difesa europee che ha portato numerosi Stati membri a incrementare significativamente la spesa militare e a riconsiderare il ruolo delle forze armate nella sicurezza nazionale e continentale. Negli ultimi anni diversi Paesi dell’Unione europea hanno raggiunto o superato l’obiettivo del 2% del prodotto interno lordo destinato alla difesa, parametro fissato in ambito NATO come riferimento per garantire un adeguato livello di contributo alla sicurezza collettiva. Parallelamente, l’Unione europea ha avviato una serie di iniziative volte a rafforzare la dimensione industriale e tecnologica della difesa europea, tra cui programmi di cooperazione strutturata permanente, fondi dedicati allo sviluppo di capacità militari comuni e strumenti per incentivare la produzione nel settore degli armamenti. In questo scenario, la cooperazione istituzionale tra l’Alleanza Atlantica e l’Unione europea si è progressivamente consolidata attraverso una serie di dichiarazioni congiunte e meccanismi di coordinamento operativo.

Le due organizzazioni collaborano oggi in numerosi ambiti, tra cui la sicurezza marittima, la difesa cibernetica, la lotta alle minacce ibride, la protezione delle infrastrutture critiche e il rafforzamento della resilienza delle società democratiche. Tale cooperazione è stata formalizzata in particolare con le dichiarazioni congiunte firmate nel 2016 e nel 2018 e ulteriormente rafforzate nel 2023, che hanno individuato un ampio ventaglio di aree di collaborazione strategica. Nel suo intervento a Bruxelles, Rutte ha tuttavia sottolineato un elemento spesso trascurato nel dibattito europeo: il contributo decisivo degli alleati della NATO che non fanno parte dell’Unione europea. Paesi come il Regno Unito, la Norvegia, la Turchia e il Canada rappresentano infatti componenti fondamentali dell’equilibrio strategico del continente e svolgono un ruolo di primo piano nelle operazioni militari, nella deterrenza e nello sviluppo di capacità operative avanzate. La sicurezza dell’Europa, ha ricordato il Segretario generale, resta quindi il risultato di un sistema multilaterale più ampio della sola dimensione comunitaria. In questa prospettiva, il rapporto NATO-UE non deve essere interpretato come un processo di sovrapposizione istituzionale, bensì come un modello di complementarità funzionale.

L’Alleanza Atlantica mantiene la responsabilità primaria per la difesa collettiva sancita dall’articolo 5 del Trattato di Washington, mentre l’Unione europea contribuisce alla sicurezza attraverso strumenti economici, industriali, tecnologici e diplomatici che rafforzano la capacità di resilienza degli Stati membri e sostengono lo sviluppo di un ecosistema europeo della difesa. L’attenzione crescente alla cooperazione tra le due organizzazioni riflette anche l’evoluzione delle minacce contemporanee. Oltre alle sfide militari tradizionali, l’Europa deve confrontarsi con operazioni di influenza, campagne di disinformazione, attacchi informatici e pressioni strategiche su infrastrutture critiche, dinamiche che richiedono una risposta integrata tra strumenti militari e civili. In tale contesto, la sinergia tra NATO e Unione europea appare sempre più indispensabile per garantire un approccio multidimensionale alla sicurezza. Il dibattito sviluppatosi durante la conferenza degli ambasciatori dell’UE conferma dunque come la sicurezza euro-atlantica stia attraversando una fase di trasformazione strutturale. L’incremento delle spese militari europee, il rafforzamento dell’industria della difesa e la crescente integrazione tra strumenti civili e militari delineano un sistema di sicurezza sempre più articolato, nel quale la cooperazione tra NATO e Unione europea costituisce il fulcro della stabilità strategica del continente. In questa prospettiva, l’appello del Segretario generale dell’Alleanza a valorizzare pienamente i punti di forza delle due organizzazioni rappresenta non soltanto un invito al coordinamento istituzionale, ma anche il riconoscimento di una realtà geopolitica ormai consolidata: la sicurezza europea e quella transatlantica sono divenute dimensioni inseparabili di un unico sistema strategico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).