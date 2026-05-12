Eurovision, secondo un sondaggio europei divisi sulla partecipazione di Israele

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La partecipazione di Israele all’Eurovision Song Contest divide l’opinione pubblica europea. Secondo l’ultima rilevazione EuroScope di Polling Europe, condotta tra il 25 marzo e il 7 aprile 2026 su un campione rappresentativo di 5.386 cittadini europei, il 40% dei rispondenti vorrebbe che il proprio Paese boicottasse la competizione qualora Israele fosse ammesso a partecipare, contro il 38% che preferirebbe invece partecipare. Il 22% non si esprime.

Il dato rivela una frattura significativa tra i Paesi. Italia e Polonia registrano le percentuali più alte di favorevoli al boicottaggio (rispettivamente 45% e 52%), mentre Francia e Germania sono i Paesi più propensi alla partecipazione (44% e 42%). La Spagna si avvicina alle posizioni di Italia e Polonia, con il 51% favorevole al boicottaggio. Anche l’orientamento politico incide in misura rilevante. Gli elettori di GUE/NGL sono i più favorevoli al boicottaggio (61%), seguiti dai Verdi (57%) e da S&D (47%). All’opposto, gli elettori dei Patriots mostrano la più alta propensione alla partecipazione (53%), seguiti da EPP (47%) ed ECR (48%). L’indagine è stata realizzata da Polling Europe con metodologia CAWI (Computer Assisted Web Interview) su un campione rappresentativo della popolazione adulta dell’Unione Europea (27 Paesi), per un totale di 5.386 interviste complete raccolte tra il 25 marzo e il 7 aprile 2026.

– foto Polling Europe –

(ITALPRESS).