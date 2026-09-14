Nato, Rutte a Londra il 16 e 17 settembre: in programma anche un incontro con il premier Burnham

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il segretario generale della Nato Mark Rutte sarà nel Regno Unito il 16 e 17 settembre per una visita che prevede incontri con i vertici politici britannici e un intervento alla Ditchley Foundation. Secondo il programma, mercoledì Rutte incontrerà il primo ministro Andy Burnham e, alle 17 ora locale, terrà l’Annual Lecture della Ditchley Foundation, appuntamento dedicato al confronto sui principali temi internazionali e di sicurezza.

La missione proseguirà giovedì con i colloqui con il ministro degli Esteri Ed Miliband e con il ministro della Difesa Wes Streeting. La Nato non ha anticipato i temi in agenda né il contenuto dell’intervento di Rutte. La visita anticipa di pochi giorni la riunione del Comitato militare Nato in formato Capi di Stato maggiore della Difesa, prevista a Copenaghen il 18 e 19 settembre.

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