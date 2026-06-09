Nato, nasce la Forza Terrestre per l’Artico guidata da Svezia e Finlandia

ROMA (ITALPRESS) – L’Artico assume un peso sempre più rilevante negli equilibri strategici euro-atlantici e la NATO risponde rendendo operativa la Forward Land Forces (FLF) Finland, una nuova struttura multinazionale destinata ad assicurare una presenza militare permanente nell’estremo Nord europeo.

Il dispositivo, posto alle dipendenze del Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), riunisce un battlegroup a guida svedese schierato a Boden, nella Svezia settentrionale, e un elemento multinazionale di comando con sede a Rovaniemi, nel cuore della Lapponia finlandese.

L’iniziativa, approvata dai leader alleati durante il Vertice di Washington del 2024 e realizzata in meno di due anni, rappresenta una delle prime manifestazioni concrete dell’integrazione operativa di Finlandia e Svezia all’interno delle strutture militari dell’Alleanza.

“Questa regione è una delle aree più strategicamente significative e ambientalmente impegnative del mondo”, ha affermato il generale Alexus G. Grynkewich, comandante supremo delle forze alleate in Europa, evidenziando come la nuova formazione contribuirà a mantenere sicuro l’Alto Nord in un contesto caratterizzato dall’intensificarsi delle attività militari russe e dal crescente interesse cinese verso l’Artico.

Secondo il ministro della Difesa finlandese Antti Hakkanen, la FLF Finland metterà a disposizione del comando alleato unità altamente specializzate nelle operazioni in ambiente artico, ampliando al contempo le opportunità addestrative per gli altri Paesi membri.

Sulla stessa linea il ministro della Difesa svedese Pal Jonson, che ha definito l’inquadramento di truppe nazionali sotto comando NATO una dimostrazione tangibile dell’impegno assunto da Stoccolma per la sicurezza collettiva. Inserita nell’area di responsabilità del Joint Force Command Norfolk, la nuova forza amplia la rete delle Forward Land Forces già presenti lungo l’arco orientale dell’Alleanza, dall’area baltica fino al Mar Nero, estendendone ora la presenza anche alle regioni artiche europee.

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