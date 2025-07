Nato, Fontana “La diplomazia parlamentare è una risorsa per la pace”

ROMA (ITALPRESS) - "In un panorama internazionale segnato da gravi tensioni, la diplomazia parlamentare è una risorsa indispensabile per garantire pace e sicurezza. Con questa consapevolezza, l'Assemblea si è sempre distinta per il costante impegno a promuovere il confronto, il dialogo e la coesione tra i suoi membri" e "ha così dato slancio anche a una trasformazione della NATO nel suo complesso". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel suo saluto in occasione del 70° anniversario dell'Assemblea parlamentare NATO. "Nel corso di questi 70 anni gli Alleati sono stati chiamati a operare in un contesto profondamente mutato" e "l'esigenza di difendersi da minacce localizzate sotto il profilo geopolitico ha lasciato spazio in modo graduale a un obiettivo di portata più ampia". L'Alleanza "rappresenta un pilastro fondamentale della sicurezza, della democrazia e della libertà. Sono valori che vanno difesi, custoditi e trasmessi giorno dopo giorno, con coraggio e responsabilità", ha sottolineato. "Non dobbiamo mai dimenticare che dietro ogni trattato o alleanza ci sono le persone. Ci sono famiglie e cittadini che confidano nella nostra capacità di proteggerli e di costruire per loro un futuro di pace. Perché non esiste la pace senza la libertà, né la libertà senza il rispetto della dignità dell'essere umano", ha concluso Fontana. sat/mca1 (Fonte video: Camera dei Deputati)