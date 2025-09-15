Nato, Crosetto “Se richiesto più impegno su fianco est decideremo”

ROMA (ITALPRESS) - "Come sentinelle dell'Est abbiamo già degli F-35, degli Eurofighter, oltre 2.000 soldati, siamo tra i primi contributori in assoluto nella Nato sul fianco est e noi abbiamo anche il fianco sud. Il contributo che abbiamo dato finora è abbastanza, se poi dovremo incrementarlo, e ci verrà formalmente chiesto - perché io ad oggi ho visto solo una dichiarazione di Rutte ma non una formale richiesta all'Italia - decideremo''. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del "Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023- 2025" a Roma. xi2/ads/mca3