Natalità, Roccella “Provvedimenti per sostenere il lavoro femminile”

"Noi vogliamo agire attraverso tutti i provvedimenti per sostenere il lavoro femminile, la conciliazione vita-lavoro, quindi creare un ambiente di lavoro favorevole alla maternità e paternità e ovviamente sostenere la famiglia attraverso tutti i provvedimenti considerando come fondamentale il criterio dei figli.", ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. xc3/ads/mrv