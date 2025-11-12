Nassiriya, Meloni: “Non dimenticheremo mai il sacrificio dei militari italiani”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, 12 novembre, ricorre la Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Ventidue anni fa, a Nassiriya, un camion pieno di esplosivo forzò il posto di blocco all’ingresso della base Maestrale, sede della MSU italiana dei Carabinieri, provocando la morte di 28 persone, tra cui 19 nostri connazionali tra civili, militari e carabinieri. In occasione di questa giornata, voglio ringraziare ancora una volta tutti coloro che operano nelle missioni internazionali di pace, mettendo a rischio la propria incolumità a difesa dei nostri valori e della sicurezza di tutti noi. Proprio come quei servitori dello Stato che a Nassiriya hanno dato la vita per l’Italia e per compiere fino alla fine il loro dovere. Figli della nostra Patria che sono partiti con coraggio, portando con sé valori di pace, onore e servizio. A tutti loro e alle loro famiglie va, ancora oggi e per sempre, il nostro pensiero commosso e grato. Non dimenticheremo mai il loro sacrificio”. Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

LA RUSSA “RENDIAMO OMAGGIO A COLORO CHE HANNO SERVITO LA PATRIA”

“In occasione della Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, rendiamo omaggio a coloro che hanno servito la Patria fino all’estremo sacrificio. Il 12 novembre 2003 rimane una data impressa nella memoria collettiva: la strage di Nassiriya ha segnato profondamente la coscienza nazionale, ricordando a tutti il valore di chi ha difeso la pace e la democrazia con coraggio e dedizione. Questa Giornata rinnova l’orgoglio e la gratitudine verso le donne e gli uomini delle Forze Armate, impegnati nei teatri operativi di tutto il mondo e animati da uno straordinario spirito di servizio. Ai familiari di tutti i caduti va la vicinanza mia personale e quella del Senato della Repubblica”. Così sui social il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).