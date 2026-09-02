Gaeta, ruba una imbarcazione dal Porto: fermato dopo poche ore

GAETA (LATINA) (ITALPRESS) – Ha rubato nella notte un’imbarcazione da diporto ormeggiata a Gaeta Vecchia, ma è stato intercettato poche ore dopo in mare dalle forze dell’ordine. È accaduto nella notte tra il 23 e il 24 agosto.

L’uomo, trovato a bordo del natante nelle acque antistanti Gianola, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cassino per l’ipotesi di furto. A intervenire sono stati i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Gaeta, insieme al personale della Capitaneria di Porto. Le ricerche erano scattate immediatamente dopo la denuncia presentata dal proprietario, che si era accorto della scomparsa dell’imbarcazione dagli ormeggi di Gaeta Vecchia.

Le pattuglie navali hanno individuato in breve tempo il natante nelle acque antistanti Gianola, con un uomo a bordo, successivamente risultato gravato da numerosi precedenti penali. L’imbarcazione è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Gli ulteriori accertamenti, anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e la ricostruzione degli spostamenti del mezzo, avrebbero consentito di ricostruire la dinamica del furto e di attribuirne la responsabilità al soggetto fermato a bordo.

L’uomo è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).