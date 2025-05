Nascondevano 2kg di hashish nella lavastoviglie, arrestata una coppia di Nettuno

ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga una donna e un uomo, entrambi 46enni e domiciliati a Nettuno, in provincia di Roma. Nel corso di controlli l’uomo, con precedenti specifici, una volta fermato a bordo di un’auto, intestata alla donna, è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina, occultati nella tasca dei pantaloni.

Da un controllo esteso presso l’abitazione della donna, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2 chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi, occultati all’interno della lavastoviglie. Mentre, con il supporto di personale femminile della Stazione Carabinieri di Nettuno, sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish e un bilancino di precisione, nascosti negli slip della donna. L’uomo e la donna sono stati accompagnati rispettivamente presso la Casa Circondariale di Velletri e di Rebibbia.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).