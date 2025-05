Nasce Rocks, il software per i siti potenzialmente contaminati

ROMA (ITALPRESS) - È il primo software nazionale capace di indicare, con criteri scientifici chiari e condivisi, quali siti contaminati devono essere bonificati con urgenza. Si chiama ROCKS (Risk Ordering for Contamination Key Sites), ed è uno strumento strategico, sviluppato interamente da un team ISPRA - l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - composto da sole donne, che promette di cambiare il modo in cui le Regioni affrontano le emergenze ambientali. Ideato per affrontare efficacemente le sfide della contaminazione ambientale, questo software è stato testato con successo in sette diverse aree regionali e in vari contesti comunali, dimostrando la sua efficacia nel supportare decisioni cruciali per la sicurezza ambientale e il benessere pubblico. Il cuore di ROCKS risiede nella sua capacità di valutare il rischio di contaminazione dei siti catalogati nei Piani Regionali di Bonifica. Utilizzando un sofisticato Indice di Rischio Relativo, il software assegna a ciascun sito una prioritaria classificazione basata su criteri scientifici robusti. Questo approccio non solo aiuta a identificare i siti più urgenti per la bonifica, ma consente anche alle regioni di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili. Con le risorse limitate a disposizione, è infatti essenziale che le autorità regionali possano concentrare gli sforzi sui siti più critici dal punto di vista sanitario e ambientale. mgg/gtr/col