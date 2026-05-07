MILANO (ITALPRESS) – Nasce Philia Events, società specializzata nella progettazione di eventi strategici e nella gestione di spazi di alto valore reputazionale, crisis communication, press office corporate interamente controllata da Philia Associates, società di consulenza specializzata in comunicazione strategica, relazioni pubbliche, ufficio stampa, marketing ed eventi con sedi operative a Roma, Milano e Genova.

Il nome richiama il concetto greco di relazione autentica, fiducia e alleanza e offre servizi come posizionamento reputazionale, crisis communication, press office corporate e istituzionale, branding, campagne advertising, social media strategy e organizzazione eventi. Tra i partner: Paolo Liguori, storico direttore televisivo; Jessica Nicolini, giornalista esperta di comunicazione strategica, media relations e gestione della comunicazione in momenti di crisi; Andrea Ruggieri, giornalista, opinionista ed esperto di relazioni istituzionali; Giovanni Toti, giornalista ed ex Presidente della Regione Liguria, consulente strategico per imprese e per istituzioni; Paolo Romani, già Ministro dello Sviluppo Economico; Marco Pogliani esperto di comunicazione; Luca Vatteroni, specialista di sport marketing e brand; Carlo Barile, esperto di grandi eventi ed entertainment; Cristiano Lavaggi, Presidente del CdA.

Philia Events nasce con l’obiettivo di trasformare l’evento da servizio logistico a leva di posizionamento e reputazione. Ogni appuntamento è concepito come un media proprietario, capace di generare contenuti e visibilità anche dopo la sua conclusione. Accanto agli eventi, la società sviluppa attività di gestione e valorizzazione di spazi pubblicitari e partnership su media e contesti non convenzionali.

Tra i primi asset della nuova società figura la valorizzazione di Portofino come location premium per eventi business e istituzionali, con il format “Portofino Talks”, già affermatosi come momento di confronto tra economia, politica e cultura. Nell’ambito della nuova realtà Philia Events, si inserisce l’accordo strategico stipulato con Infront Italy, società di sports business leader in Italia, la cui expertise nel settore ha portato allo sviluppo di progetti innovativi e valoriali nell’ambito della corporate hospitality in diverse industry. Grazie a questa partnership, il mondo business potrà accedere a esperienze esclusive nelle grandi venue dello sport e della musica, tra cui l’Arena del Mare di Genova, una delle location sull’acqua più suggestive d’Europa, con spazi riservati e format di ospitalità dedicati.

– Foto ufficio stampa Philia –

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