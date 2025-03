Nasce NetweekSport, il portale di riferimento per appassionati sport

MILANO (ITALPRESS) – Notizie in tempo reale, analisi approfondite, curiosità e aggiornamenti sui più importanti eventi sportivi, con attenzione speciale al mondo del calcio. E’ nato NetweekSport (netweeksport.it), il portale di riferimento per tutti gli appassionati di sport, con un’attenzione particolare al mondo del calcio.

Il nuovo mezzo di informazione online del gruppo Netweek offre ogni giorno notizie aggiornate in tempo reale, dichiarazioni esclusive, approfondimenti, interviste ai protagonisti e analisi dettagliate sui principali campionati nazionali e internazionali. Oltre alle news e al calcio giocato, Netweeksport dedica spazio anche a tutto ciò che ruota intorno a questo mondo: strategie societarie, evoluzioni del mercato e storie che vanno oltre il campo di gioco.

Spazio anche a tutti gli altri sport: non mancano infatti notizie su Formula 1 e MotoGP, tennis e atletica, basket e tutti i più importanti eventi sportivi. Sempre aggiornato, NetweekSport consente un accesso all’informazione sportiva che conta, in tempo reale e ovunque ci si trovi. Dalle notizie dell’ultima ora agli approfondimenti esclusivi, dalle dichiarazioni dei protagonisti alle curiosità di mercato, tutto il mondo dello sport è a portata di mano.

NetweekSport è supportato anche dai canali social, già molto seguiti, su Facebook – con oltre 133mila follower – e Instagram, che tengono sempre aggiornati gli appassionati sportivi.

“Abbiamo voluto sviluppare ulteriormente le sinergie all’interno del nostro gruppo – afferma Giovanni Sciscione, presidente di Netweek – Con NetweekSport ampliamo la nostra offerta informativa online, già molto forte a livello locale e nazionale, concentrandoci sullo sport, che si va a integrare alla nostra produzione televisiva dedicata a questo ambito, a partire da Netweek Calcio Show, Il Processo di Biscardi e al Tg Sport”.

“Un’importante novità non solo per i nostri lettori ma anche per i nostri clienti, con NetweekSport possiamo garantire una visibilità nazionale verso un target specifico e mirato, appunto di appassionati sportivi – aggiunge Riccardo Galione, direttore commerciale di Netweek – Uno strumento ulteriore farsi conoscere, rafforzato dalla capillarità della nostra rete di siti di informazione online”.

-Foto ufficio stampa NetweekSport-

(ITALPRESS).