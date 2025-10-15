Nasce Medov Group, il nuovo brand della famiglia Schenone

GENOVA (ITALPRESS) - Si chiama Medov Group il nuovo brand commerciale di riferimento nei settori dello shipping, della logistica supply chain e della nautica da diporto, nato dalla holding I.L. Investimenti della famiglia Schenone. Il nuovo brand, che ha come presidente e CEO Giulio Schenone, acquisisce la ventennale esperienza della società fondata nel 2005. Nel 2024 il gruppo ha registrato un fatturato consolidato di circa 103 milioni di euro, contando oltre 300 addetti in tutto il mondo. f42/mgg/gtr