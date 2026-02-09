Nasce la società di consulenza FS Advisory

ROMA (ITALPRESS) – Nasce FS Advisory, società del Gruppo FS Italiane specializzata nella consulenza nei trasporti e nelle infrastrutture. Con sede a Londra, fornirà servizi di advisory a governi, investitori istituzionali, operatori, sviluppatori di infrastrutture e imprese di costruzione e ingegneria coinvolti in progetti complessi di mobilità a livello globale.

FS Advisory risponde a un’esigenza chiara del mercato: la crescente domanda di competenze integrate nel settore dei trasporti, capaci di coprire in modo coerente ambiti che tradizionalmente sono stati frammentati tra diversi operatori di consulenza, come i quadri regolatori, lo sviluppo infrastrutturale e la gestione operativa. La nuova società di consulenza si colloca in una posizione distintiva per supportare clienti pubblici e privati nell’ottimizzazione dei loro asset di trasporto a livello internazionale.

Questo grazie al consolidato track record del Gruppo FS Italiane che gestisce circa 17mila chilometri di linee ferroviarie con oltre 2.100 gallerie, 23.000 ponti e viadotti, 2.200 stazioni e 32.000 km di strade. L’obiettivo è, infatti, quello di affrontare le nuove sfide della digitalizzazione, della sostenibilità e della connettività multimodale nel settore dei trasporti tramite consulenti in grado di comprendere sia le specificità degli obblighi di servizio pubblico che le dinamiche operative e commerciali. FS Advisory, quindi, affiancherà i clienti, pubblici e privati, nei processi di riorganizzazione del settore dei trasporti, fornendo soluzioni di mobilità digitale, tra cui piattaforme di bigliettazione e sistemi di monitoraggio delle performance già adottati su larga scala in Europa, oltre a competenze specialistiche su trasporti e infrastrutture lungo l’intera catena del valore.

Completano l’offerta i servizi di Shadow e Interim Management, pensati per supportare le transizioni di governance, i processi di nazionalizzazione e i cambiamenti operativi. FS Advisory sarà guidata da Ernesto Sicilia, già Amministratore Delegato di Trenitalia UK, dove per quasi un decennio ha avuto la responsabilità delle attività ferroviarie del Gruppo FS nel Regno Unito.

“La nostra espansione internazionale è ambiziosa per scelta. Lanciamo oggi FS Advisory perché il prossimo decennio sarà caratterizzato da investimenti senza precedenti nelle infrastrutture di trasporto a livello globale, ma affinché questi capitali possano essere impiegati con successo sono necessari i giusti quadri regolatori e modelli operativi”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, Ad e direttore generale del Gruppo FS.

“FS Advisory rappresenta il naturale passo successivo: mettere questa conoscenza operativa a disposizione di clienti in tutto il mondo che hanno bisogno di partner in grado di affrontare e risolvere queste sfide su larga scala”, ha aggiunto.

