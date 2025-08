ROMA (ITALPRESS) – “Basta con il luxury porn”. È questo il manifesto provocatorio di Yacht Lounge, la nuova newsletter che promette di cambiare e arricchire il modo di raccontare il mondo dello yachting e del lusso autentico. Lanciata su Substack – la piattaforma editoriale indipendente che permette a giornalisti e scrittori di pubblicare senza intermediari e senza algoritmi – Yacht Lounge esce con cadenza bisettimanale in versione bilingue (italiano-inglese), posizionandosi come alternativa non convenzionale all’editoria nautica tradizionale, rifiutando le logiche dell’ostentazione e della corsa al “più grande, più dorato, più vistoso”.

La newsletter si articola in quattro sezioni distintive: Editorial (analisi e commenti), Yacht (mondo della nautica), Lounge (lifestyle e cultura del lusso) e Novel (narrativa e storie originali). “Il vero lusso non ha bisogno di gridare”, spiegano Andrea Baracco e Roberto Franzoni, fondatori del progetto. “Non si fotografa con il telefono, non finisce sui social. Esiste, punto. E come dice Giorgio Armani, “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”. Abbiamo scelto Substack proprio per sfuggire agli algoritmi e alle metriche, seguendo solo la nostra rotta editoriale”.

Il progetto punta su “tranches de vie”, storie autentiche e analisi della realtà che circonda il mondo yachting, da Monaco a Miami, da Porto Cervo a Saint-Tropez. Un approccio narrativo che sta già ricevendo riscontri positivi per il taglio originale e la qualità del racconto. Yacht Lounge non è una vetrina commerciale né insegue breaking news: “Scriviamo solo ciò che vale la pena di scrivere. Leggeri quando serve, profondi quando occorre”, aggiungono Baracco e Franzoni.

Sebbene il lancio ufficiale sia previsto per oggi 1° agosto, Yacht Lounge ha già registrato segnali chiari di interesse: dal 16 al 31 luglio oltre 4.500 visitatori unici hanno esplorato la piattaforma, con 271 iscritti attivi in costante crescita. Numeri che confermano un bisogno latente di contenuti autentici e non convenzionali nel racconto del mondo dello yachting e del lusso. I fondatori portano al progetto competenze complementari: Roberto Franzoni, giornalista nautico ed ex direttore di diverse testate del settore, pilota di aerei e architetto, marinaio e velista con oltre 300.000 miglia navigate in tutti i mari; Andrea Baracco, consulente, esperto di yacht, automobili ed editoria, docente di marketing allo IAAD di Torino.

