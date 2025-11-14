ROMA (ITALPRESS) – Nasce la newsletter “Opportunità dalla Tunisia”. Ad annunciarlo è l’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, che sottolinea come l’obiettivo sia quello di “fare sistema con il mondo delle imprese raccontando le opportunità di un partenariato economico solido e in crescita”. E’ possibile scrivere a [email protected] e accedere ogni mese a informazioni su: bandi di gara e tender, eventi e iniziative promozionali organizzate dal Sistema Italia, notizie e aggiornamenti sul contesto economico locale. “Nel 2024 la Tunisia – spiega Prunas in un video sul profilo facebook dell’Ambasciata d’Italia in Tunisia – è stato il primo mercato per le esportazioni italiane in Africa, con 3,3 miliardi di euro di export. Oggi operano nel paese più di mille imprese italiane che corrispondono a oltre un quarto delle aziende a partecipazione estera presenti. La Tunisia infatti è sempre più vista come hub per la produzione destinata sia all’Europa sia al resto del continente africano. La Tunisia, non a caso, è uno dei paesi prioritari del piano Mattei per l’Africa lanciato dal presidente del Consiglio Meloni nel gennaio 2024. Parliamo di progetti concreti da Elmed, la prima interconnessione energetica fra Africa e Europa, a TANIT, il più grande programma di cooperazione mai messo in campo dall’Italia nel paese, focalizzato su agricoltura e sicurezza idrica e alimentare. La diplomazia della crescita promossa dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani riveste dunque qui in Tunisia un ruolo fondamentale”.

In una logica di promozione integrata che coniuga imprese, innovazione e cultura, prosegue Prunas, “lavoriamo fianco a fianco con le nostre imprese per promuoverne l’export e assisterle nelle attività di internazionalizzazione. Lo facciamo in stretto coordinamento fra tutti gli attori del Sistema Italia, dall’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata all’Agenzia ICE, alla Camera di Commercio Italo-Tunisina, passando per l’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e l’Istituto Italiano di Cultura di Tunisi. Opportunità dalla Tunisia rappresenta un nuovo strumento nel quadro di questa strategia. Ampio spazio sarà riservato ai bandi di gara e tender. La Tunisia infatti è uno dei paesi con la più alta concentrazione di finanziamenti sia multilaterali che bilaterali che generano opportunità importanti per gli attori economici. Vogliamo che questa newsletter aiuti le nostre imprese a intercettare queste opportunità nelle fasi iniziali, quelle dove vengono definite le specifiche tecniche, dove le imprese sono chiamate a posizionarsi, a cercare partner locali, ad avviare i contatti preliminari con le stazioni appaltanti tunisine“.

