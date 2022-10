ROMA (ITALPRESS) – L’economia e la finanza a portata di tutti. Nasce Italpress €conomy, il nuovo magazine televisivo dell’agenzia di stampa Italpress. A condurlo è Claudio Brachino che con un linguaggio facile e comprensibile ogni settimana, dagli studi milanesi e romani, dell’Italpress affronterà i temi più rilevanti del momento e intervisterà i big dell’economia. Al suo fianco come opinionista ci sarà Giuliano Zoppis.

Con €conomy il bouquet multimediale dell’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino si arricchisce dunque di un nuovo format televisivo, che va ad affiancare tredici tg settimanali di settore e tre tg quotidiani, e rubriche come Primo Piano, anche questa condotta da Claudio Brachino, La Salute Vien Mangiando, di Rosanna Lambertucci, Sorsi di benessere, condotto da Angelica Amodei.

“Ogni settimana racconteremo le notizie economiche con grande chiarezza e grande semplicità. L’economia è diventata molto importante per la nostra vita, affronteremo temi che ci riguardano nella quotidianità, temi che spesso non sappiamo decodificare. Per questo nasce Italpress €conomy, una nuova sfida che affrontiamo con grande passione”, afferma Claudio Brachino.

“Italpress €conomy – dice Gaspare Borsellino – è solo un nuovo punto di partenza di una sfida, quella multimediale, che abbiamo intrapreso da qualche anno e che oggi ci vede protagonisti, con una vasta produzione quotidiana di videonotizie, tg, podcast e format televisivi. Una sfida che stiamo affrontando con un entusiasmo crescente”.

Italpress €conomy: ogni venerdì una nuova puntata su Italpress.com e sui siti e le tv di tutta Italia partner dell’Italpress.

