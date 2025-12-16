Nasce “Italia al Lavoro” per rilanciare la Lombardia partendo da chi produce

MILANO (ITALPRESS) – Costituito ufficialmente a Milano il Movimento “Italia al Lavoro”, una nuova formazione politica che si propone di rappresentare la “comunità del fare” in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia. A fondare e guidare il progetto è Salvatore Scarano, dottore commercialista e revisore legale di origini calabresi, figura di riferimento nel mondo della consulenza strategica d’impresa nel capoluogo lombardo. Dalla sede operativa nei pressi di Piazza Duomo, Scarano ha costruito negli anni Scarano Group, una realtà imprenditoriale articolata che spazia dalla consulenza fiscale e societaria alla finanza agevolata, dalla formazione professionale alle partecipazioni strategiche in diversi settori produttivi.

“Italia al Lavoro nasce per dare voce a chi ogni giorno si assume responsabilità, produce ricchezza e crede nel valore del merito”, dichiara Salvatore Scarano. “Vogliamo rilanciare la Lombardia partendo da imprenditori, professionisti, docenti, lavoratori autonomi e giovani formati. Tutti coloro che sono stanchi di un sistema che penalizza l’eccellenza in nome dell’immobilismo burocratico e dell’assistenzialismo indiscriminato”.

Il Movimento si distingue per un metodo operativo che va oltre la semplice competizione elettorale. Italia al Lavoro si configura infatti come una vera e propria “Scuola di Politica e Impresa”, strutturata su tre pilastri fondamentali: la promozione della cultura civica e dell’educazione al merito attraverso congressi, assemblee e gruppi di studio aperti; il dialogo strategico permanente tra imprenditori, lavoratori, giovani, docenti, università e centri di ricerca per elaborare proposte che nascano dalle esigenze concrete del tessuto produttivo; l’immediata costituzione di gruppi di studio tematici composti da professionisti esterni, a partire da un ‘Piano Zero Burocrazia’ che rappresenterà il primo banco di prova della capacità del Movimento di tradurre i principi in azioni concrete.

“Il nostro interlocutore è chi è stanco di sopravvivere e vuole tornare a crescere”, prosegue Scarano. “Puntiamo sulla responsabilità individuale come chiave per la prosperità collettiva. La mia esperienza ventennale nel mondo della consulenza d’impresa e della finanza mi ha insegnato che le migliori soluzioni nascono dal confronto diretto con chi vive quotidianamente le sfide del mercato”.

La costituzione di Italia al Lavoro, che avrà la sede operativa in via Dogana, nel cuore di Milano, segna l’ingresso nell’arena politica lombarda di una proposta che intende coniugare competenza tecnica, visione imprenditoriale e radicamento territoriale, con l’obiettivo dichiarato di partecipare alle prossime consultazioni regionali.

– Foto ufficio stampa Italia al Lavoro –

(ITALPRESS).