Fontana “La Lombardia è la regione che attrae più investimenti dall’estero”

MILANO (ITALPRESS) – Come Regione Lombardia, “rappresentiamo il 23% del PIL nazionale, più di un quarto dell’export nazionale. Siamo stati negli ultimi anni la regione che più ha attratto investimenti dall’estero e questo in un momento di particolare riduzione degli investimenti da parte degli investitori internazionali. Siamo riusciti a rappresentare in questi ultimi cinque anni una media di incremento del 35%. Questa è la dimostrazione che qui ci sono le condizioni e noi come istituzione cerchiamo di aiutare le aziende che vogliono venire sul nostro territorio”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo all’edizione 2026 di Investopia in corso a Milano. “Lo facciamo con due semplici cose: la prima avere una politica industriale, chiara, forte, duratura, che noi realizziamo sulla base di nostre decisioni dopo aver ascoltato tutti i nostri stakeholders e tutte le associazioni di categoria – ha aggiunto – Il secondo aiuto che riteniamo fondamentale è assistere e prenderci cura di tutte le società che vengono in Lombardia per agevolare quelle pratiche burocratiche che sono sicuramente uno dei problemi di questo paese”.

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