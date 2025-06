NAPOLI (ITALPRESS) – Leasys compie un nuovo passo nel processo di evoluzione della propria rete sul territorio italiano: è stato inaugurato questa mattina il primo Leasys One, il flagship store dell’azienda che, spiega una nota, “nasce con l’obiettivo di offrire al cliente un’esperienza di mobilità completa e personalizzata”. La prima apertura ha avuto luogo in Campania alla presenza di Andrea Pertica, General Manager di Leasys Italia, e rappresenta il primo passo di un piano strategico che prevede l’apertura di altri Leasys One su tutto il territorio nazionale entro la fine dell’anno.

All’interno del Leasys One, si legge ancora, “i clienti avranno accesso, durante l’intero ciclo di vita del noleggio, a un ecosistema completo di servizi, che spaziano dalla consulenza specializzata per soluzioni su misura di noleggio a lungo termine, alla gestione di tutte le pratiche di vendita e di consegna del veicolo, all’assistenza nella fase di post-vendita fino alla riconsegna a fine contratto. Presso i Leasys One il cliente potrà contare su un servizio sempre attento, professionale e orientato alla soddisfazione”.

“L’apertura del primo Leasys One rappresenta un passo fondamentale nel nostro percorso di crescita e innovazione. Siamo entusiasti di rafforzare la nostra presenza sul territorio con un flagship point che riflette i valori e l’identità del nostro brand, offrendo un servizio completo, su misura e di alta qualità che mette il cliente al centro”, ha detto Pertica.

Il progetto si inserisce nell’ambito del percorso di branding della rete commerciale e post-vendita di Leasys iniziato lo scorso anno. “La rete, che oggi vanta una presenza capillare su tutto il territorio italiano con oltre 3.200 punti fisici tra vendita e assistenza, attraverso questo processo è stata riorganizzata in funzione dei servizi offerti, per migliorare la qualità dell’esperienza cliente e assicurare una coerenza visiva e valoriale su tutto il territorio”, conclude la nota.

