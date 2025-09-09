Nasce il consorzio G2E, Italia, Regno Unito e Giappone insieme per il caccia di nuova generazione

LONDRA (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – I leader dell’industria dell’elettronica per la difesa di Giappone, Regno Unito e Italia hanno costituito un consorzio, preparando i partner ad avviare la fase di progettazione e sviluppo della componente integrata di sensoristica e comunicazioni del GCAP – Global Combat Air Programme. Le aziende coinvolte – Mitsubishi Electric per il Giappone, Leonardo UK per il Regno Unito e Leonardo insieme a ELT Group per l’Italia – avevano annunciato la firma di un accordo di collaborazione in occasione del DSEI Japan nel marzo 2023 e, dopo un intenso lavoro trilaterale, hanno sottoscritto lo scorso agosto l’accordo consortile. La creazione del consorzio dà, così, forma concreta alla collaborazione, conferendole una struttura commerciale e segnando un sostanziale passo avanti a livello industriale, rafforzando al contempo l’impegno di lungo periodo dei partner nel programma GCAP.

Il consorzio, denominato GCAP Electronics Evolution (G2E), è stato costituito in vista della stipula di un contratto con Edgewing, la joint venture tra BAE Systems (UK), Leonardo (Italia) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Giappone), che ricopre il ruolo di system integrator principale per il velivolo da combattimento GCAP. Le quattro aziende collaboreranno per fornire il sistema avanzato di sensoristica e comunicazioni di nuova generazione, noto come Integrated Sensing and Non-Kinetic Effects & Integrated Communications Systems (ISANKE & ICS), oltre al servizio di supporto logistico integrato a lungo termine (Through-Life Support Service – TLSS), che accompagnerà il sistema per decenni. Il team di leadership del consorzio avrà sede a Reading, nel Regno Unito, in prossimità della GCAP International Government Organisation (GIGO) – che rappresenta i tre ministeri della Difesa nazionali – e di Edgewing, al fine di assicurare la massima collaborazione con tali organismi.

