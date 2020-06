Lo si è capito in poche settimane di lockdown: dopo la scorpacciata di social le persone, stanche di fake news, hanno ancor più bisogno di riferimenti credibili, di fonti sicure: in altre parole, di cultura dell’informazione, anche sul web. Nasce così Buongiornalismo.net, un’alleanza tra gli editori delle testate on-line Firstonline.info, vaielettrico.it, SalvaDenaro.com, enordovest.com, l’agenzia di stampa Italpress, con la regia della società di comunicazione Smartitaly. Lo scopo della rete è “condividere le esperienze e affrontare insieme l’evoluzione dell’informazione e le opportunità offerte dal digitale, garantendo ai propri visitatori contenuti equilibrati e corretti, sempre aggiornati, certificati da professionisti affermati”.

Buongiornalismo.net sarà aperto anche all’ingresso di altre testate, con l’intento di promuovere la qualità dell’informazione e la cooperazione tra i membri del network per valorizzare al meglio i contenuti prodotti da ciascuno. Per sostenere la crescita, il sodalizio punta a creare sinergie nella raccolta pubblicitaria e nei progetti speciali, introducendo nuove linee di business che vanno dalla formazione alla comunicazione d’impresa. Sempre partendo dal presupposto che competenza e qualità dei contenuti sono sempre più centrali per le aziende, l’associazionismo, la formazione, la consulenza e gli eventi.

Gli elementi caratterizzanti dell’alleanza sono: qualità dell’informazione; visione dell’informazione, con approfondimenti delle tematiche toccate dai media generalisti; cooperazione professionale: andare oltre l’informazione, offrendo servizi di consulenza differenziati per il mondo imprenditoriale, e non solo; sinergie operative per individuare le migliori strategie per rendere le attività più competitive e in linea coi nuovi bisogni dei lettori.