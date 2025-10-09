Nasce a Lampedusa il Servizio Oncologico Decentrato

LAMPEDUSA (ITALPRESS) - Un passo avanti decisivo verso una sanità realmente di prossimità: entro la fine dell'anno anche a Lampedusa sarà possibile affrontare un ciclo di chemioterapia senza doversi spostare dall'isola. È stato presentato, nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale, il nuovo Servizio Oncologico Decentrato, frutto della sinergia tra Asp di Palermo, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, INMP, Comune di Lampedusa e Linosa e Assessorato regionale della Salute. Il servizio permetterà dunque ai pazienti oncologici di ricevere trattamenti chemioterapici direttamente sull’isola, grazie alla presenza periodica di specialisti e alla sinergia con il Policlinico di Palermo, dove verranno preparati i farmaci antiblastici. fsc/gtr