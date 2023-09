ROMA (ITALPRESS) – “Giorgio Napolitano ha segnato la storia e la vita della Repubblica. Fui eletto Deputato per la prima volta quando lui era Presidente della Camera. Da allora abbiamo avuto un rapporto spesso dialettico, sempre sincero. L’ho incrociato in vari ruoli parlamentari ed istituzionali. Dialogai con lui Ministro dell’Interno e ci confrontammo anche con asprezza su alcuni provvedimenti normativi, come la legge Turco-Napolitano o proposte di riassetto dei reparti speciali delle Forze di Polizia. Da Presidente della Repubblica ho avuto con lui un dialogo costante, svolgendo la funzione di Capogruppo parlamentare del primo partito di maggioranza. Furono anni spesso anche difficili e di contrasti. Ma con lui ho sempre avuto un dialogo diretto e sincero. Tornato in Parlamento come senatore a vita mi onorò con parole lusinghiere nei miei confronti. Fieri avversari, come lui stesso aveva detto, riconoscendo lo spirito repubblicano con cui ci siamo confrontati nella vita delle Istituzioni democratiche. E’ stato un protagonista della vita Italiana e ci uniamo al dolore dei familiari e di quanti hanno condiviso con lui un’esperienza politica lontana e diversa dalla mia, ma intensa e importante nella vita Italiana. Dal plauso all’invasione dell’Ungheria alla guida della componente migliorista, segnò, con la sua esperienza, la trasformazione di alcuni settori della sinistra italiana”. Lo scrive sul suo profilo Facebook, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(ITALPRESS).

Foto: Maurizio Gasparri