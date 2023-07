NAPOLI (ITALPRESS) – L’incremento dei treni, il prolungamento degli orari, la possibilità di usufruire entro fine anno di connessione Wifi e rete dati cellulare durante i viaggi: c’è questo e altro nel nuovo piano dei trasporti su ferro della città di Napoli che è stato presentato questa mattina a Palazzo San Giacomo. L’obiettivo è quello di essere al top in Italia, sul livello di Roma e Milano, o forse anche un pò più in alto, per ciò che riguarda la metropolitana. Sulla Linea 1 le principali novità con il numero dei convogli che quasi raddoppia: dai 6 treni (tutti da 840 metri) di qualche tempo fa ai 10 previsti per novembre 2023, lunghi 1.250 metri e capaci di ospitare 12.500 passeggeri contemporaneamente per una frequenza delle corse che scende da 14 a 8 minuti. In metro sarà poi possibile telefonare e navigare in internet, ma la buona notizia a cui il sindaco Gaetano Manfredi tiene di più riguarda gli orari di attività: il venerdì e il sabato la Linea 1 garantirà corse fino alle 2 di notte. Stesso discorso per le due funicolari, Centrale e Chiaia (quest’ultima riaprirà a luglio 2024 ndr), che invece la domenica chiuderanno alle 0,30.

Durante la settimana, il lunedì e il martedì Centrale si fermerà alle 22,30 e Chiaia alle 0,30. Mercoledì e giovedì l’inverso, con Centrale avanti fino alle 0,30 e Chiaia chiamato allo stop dalle 22,30. Nel complesso uno sforzo che impegnerà qualche milione di euro aggiuntivo nel Piano industriale di Anm (previsto anche un programma di assunzioni), connesso anche alle aperture della prossima primavera delle stazioni Centro Direzionale e Tribunale e poi al via della Linea 6 previsto per l’estate 2024. Infine, entro dicembre 2025, si punta al collegamento diretto con Capodichino: in questo modo Stazione Marittima, Alta velocità e aeroporto saranno collegati dalla stessa linea metropolitana.

“Abbiamo presentato la situazione che abbiamo trovato, quella di oggi e quella che troveranno i cittadini a settembre, sia come metropolitana che come servizi collegati, che come prolungamenti di orari”, spiega l’assessore comunale ai trasporti, Edoardo Cosenza, che a margine della conferenza stampa parla di “una rapida trasformazione sia in termini quantitativi che qualitativi dei treni”. “Sta andando molto veloce – afferma Cosenza – l’entrata in circolazione dei nuovi convogli della Linea 1 con un’eliminazione graduale dei vecchi che sono decisamente poco affidabili. Questo comporta una rapida riduzione dei tempi di attesa e un miglioramento della frequenza e poi ci sono gli attesissimi prolungamenti degli orari che ci portano ai livelli di altre città italiane: finalmente lo facciamo anche a Napoli”.

Su questo aspetto pone l’accento anche il sindaco Manfredi: “Ci eravamo impegnati per garantire un orario prolungato sia per quanto riguarda le funicolari che la metropolitana durante il fine settimana, è stato chiuso un accordo con tutti i sindacati e ringrazio anche i lavoratori che sono stati parte attiva e molto positiva nel rilancio del servizio. Questo – spiega Manfredi – per noi è molto importante perchè ci consente di alleggerire il traffico durante il weekend e rappresenta anche un grande esperimento perchè la nostra volontà è quella di investire sempre di più su un trasporto pubblico che consenta ai napoletani di non utilizzare l’automobile, ma i mezzi di trasporto pubblici anche in una logica di maggiore sostenibilità e di riduzione dell’impatto ambientale”.

– Foto: xc9/Italpress –

(ITALPRESS).