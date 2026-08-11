Napoli, tutela del decoro urbano: trenta interventi nell’ultima settimana

NAPOLI (ITALPRESS) – Proseguono le attività pianificate dal Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano con l’obiettivo di garantire la cura e la piena fruibilità degli spazi pubblici. La scorsa settimana sono stati eseguiti circa trenta interventi in diverse aree della città, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati e alle zone interessate da criticità legate alla pulizia e alla vivibilità.

Le attività sono state pianificate e realizzate attraverso un’azione coordinata degli assessorati, delle Municipalità e delle società partecipate del Comune, con il coinvolgimento, a seconda delle necessità, di Asia Napoli, Napoli Servizi, dei Servizi Sociali e della Polizia Locale, nonché con il supporto dell’ASL. Tra le aree interessate figura la Fontana del Marinaretto, nella zona degli chalet di Mergellina, dove sono stati effettuati due interventi di pulizia delle aiuole e dell’area circostante.

Le operazioni hanno consentito di rimuovere rifiuti, materassini e diverse suppellettili lasciate nell’area da persone senza fissa dimora. Un intervento analogo è stato realizzato nelle aree circostanti le Torri Aragonesi, dove è stata effettuata anche la pulizia della Fontana della Marinella e di piazza del Carmine.

Un’importante attività di pulizia ha interessato anche piazza Garibaldi, dove è stata rimossa una considerevole quantità di rifiuti accumulata intorno alle alberature presenti nella zona. Nel centro storico, in particolare nell’area di via Duomo e nei pressi dei porticati del Duomo di Napoli, sono stati effettuati quattro interventi di pulizia e sanificazione finalizzati al ripristino delle condizioni di decoro e fruibilità degli spazi pubblici.

Accanto alle attività programmate con cadenza settimanale, sono stati realizzati ulteriori interventi per far fronte a situazioni specifiche. Uno di questi ha riguardato via Agnano agli Astroni, dove è stata effettuata la pulizia dell’area attualmente transennata in seguito a uno smottamento, che nel tempo era diventata un ricettacolo di rifiuti e fogliame secco.

Ulteriori operazioni sono state realizzate in via Nicola Stigliola, piazza Bisignano, piazza Dante, via Cesare Rosaroll e piazza De Iorio. A Bagnoli, infine, attività congiunta del personale del servizio Tutela del Mare e di Asia: ripulita l’area di Piazza a Mare. La programmazione degli interventi è coordinata dal Tavolo Tecnico permanente per il Decoro Urbano, guidato da Ciro Turiello, organismo istituito dal sindaco Gaetano Manfredi e composto dagli assessorati competenti, dai servizi comunali, dalle Municipalità, dalle società partecipate, dai Servizi Sociali e dalla Polizia Locale.

Il Tavolo opera con l’obiettivo di garantire risposte tempestive e coordinate alle criticità legate al decoro urbano, alla vivibilità degli spazi pubblici e alla gestione delle emergenze sociali sul territorio cittadino.

La programmazione settimanale consente di concentrare le attività nelle aree maggiormente esposte alle criticità, attraverso interventi coordinati e un costante monitoraggio del territorio. Le operazioni programmate proseguiranno anche nel corso di questa settimana.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

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