Napoli, si è insediato il nuovo questore Fausto Lamparelli

NAPOLI (ITALPRESS) – Cerimonia di insediamento per Fausto Lamparelli, nuovo questore di Napoli. Subentra al Questore uscente Maurizio Agricola, nominato Prefetto dal Consiglio dei ministri e collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per Lamparelli si tratta di un ritorno a casa. A Napoli era già stato, infatti, capo della Squadra Mobile. Lamparelli, 61 anni, originario di Benevento, è sposato ed ha un figlio. Lascia la guida della Questura di Firenze, dove era arrivato due anni fa circa, il 16 dicembre 2024, e torna a Napoli dove ha già diretto la Squadra Mobile, incarico ricoperto in precedenza anche ad Ascoli Piceno, Latina, Bari e Genova, prima di approdare nel capoluogo partenopeo.

Tra gli incarichi assunti in carriera nel 2018, presso la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato a Roma, quello di direttore del Servizio Polizia Scientifica. Nel 2019 è stato nominato direttore del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, responsabile a livello nazionale del coordinamento delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato dedite al contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso, comune e del contrasto ai delitti di grave allarme sociale, collaborando per le indagini di carattere transnazionale con i reparti investigativi di numerosi Stati.

MASSIMILIANO MANFREDI “SINERGIA ISTITUZIONALE”

“La sicurezza dei cittadini, la tutela della legalità ed il contrasto di ogni forma di criminalità rappresentano priorità per il nostro territorio e per affrontare le sfide che vedono Napoli e la sua area metropolitana protagoniste. Per questo è fondamentale la sinergia tra Istituzioni e sono certo che la professionalità e l’esperienza maturate dal nuovo Questore di Napoli, Fausto Lamparelli, innanzitutto nella qualità di Capo della Squadra Mobile a Napoli, e poi in tanti altri importanti ruoli in altrettante città italiane, saranno foriere di un proficuo dialogo e collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità campana”. E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi. Il vertice dell’assemblea legislativa campana ha espresso un ringraziamento al Questore uscente, Maurizio Agricola, “per l’ottimo lavoro svolto in questi anni al servizio del territorio, che proseguirà con l’importante ruolo di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di Castel Volturno” ed ha sottolineato che “quello del Questore Lamparelli è, dunque, un ritorno a casa, in un momento storico di rilevante importanza per la nostra città, che sta vivendo una fase di grande crescita e che, oggi che mai, necessita di sicurezza, controllo del territorio ed educazione, particolarmente del mondo giovanile, alla cultura della legalità, del rispetto, della civile convivenza, valori della nostra democrazia, che vanno curati e rafforzati, attraverso il mondo scolastico ed universitario, e con una forte sinergia istituzionale”.

IL SINDACO MANFREDI “AUGURI DI BUON LAVORO A LAMPARELLI”

A Palazzo San Giacomo, il sindaco Gaetano Manfredi ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo Questore di Napoli, Fausto Lamparelli. L’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità e collaborazione, ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle principali priorità in materia di sicurezza urbana, legalità e prevenzione sul territorio cittadino. Il Sindaco Manfredi ha espresso a nome di tutta la città i più sinceri auguri di buon lavoro al Questore Lamparelli, sottolineando l’importanza di proseguire lungo il solco di una stretta e proficua cooperazione tra l’Amministrazione comunale e la Polizia di Stato. A suggello dell’incontro e in segno di benvenuto, il Sindaco Manfredi ha omaggiato il Questore Lamparelli con il crest ufficiale della Città di Napoli. “Diamo il benvenuto e rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al Questore Fausto Lamparelli – ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi -. La sua profonda conoscenza della nostra città rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il compito che si appresta a svolgere. L’Amministrazione comunale conferma la massima disponibilità a lavorare in perfetta sinergia con la Questura e tutte le forze dell’ordine per garantire sicurezza, decoro e tranquillità a tutti i napoletani”.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

(ITALPRESS).