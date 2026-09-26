Napoli, rapina a Piazza del Gesù: fermati due 19enni tornati sul luogo del delitto

NAPOLI (ITALPRESS) – Sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata due giovani di 19 e 20 anni, entrambi di nazionalità tunisina e già noti alle forze dell’ordine. A eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli Centro. La rapina risale alle 5 del mattino del 24 settembre, quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani, insieme a un terzo complice, avrebbero minacciato con un coltello un 21enne costringendolo a effettuare un prelievo di 300 euro presso uno sportello bancomat.

Ottenuto il denaro, il gruppo si sarebbe poi dileguato. Il giorno successivo, ancora a piazza del Gesù, la vittima avrebbe riconosciuto due dei presunti rapinatori e allertato il 112. La rapina, a quanto emerso, non era ancora stata denunciata. I carabinieri sono intervenuti immediatamente, bloccando i due giovani.

Le successive indagini, supportate anche dall’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito agli investigatori di raccogliere elementi a carico dei due fermati.

Al termine degli accertamenti, i due sono stati sottoposti a fermo e trasferiti in carcere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria partenopea. Proseguono le indagini dei carabinieri per identificare il terzo presunto autore della rapina.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

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