Diritti dell’Infanzia, Decaro incontra il Presidente Unicef Italia alla Nuova Fiera del Levante di Bari

BARI (ITALPRESS) – A Bari il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano ha incontrato il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro alla presenza di Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, per confrontarsi sui temi dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, con particolare attenzione alla realtà pugliese.

“Le bambine e I bambini sono l’investimento sul futuro più importante che una istituzione possa fare. Dobbiamo garantire opportunità alle nuove generazioni di questa terra ma essere attenti a non trascurare il benessere di oggi dei più piccoli. Dobbiamo prenderci cura della loro crescita, dell’ambiente in cui vivono, dell’istruzione che ricevono e delle comunità che attraversano. Il nostro impegno deve essere quello di crescere innanzitutto bambine e bambini felici che sappiano scegliere consapevolmente il loro futuro, che imparino il rispetto verso se stessi e verso gli altri, che pretendano di vivere in una terra più pulita dove respirare non deve fare più paura. Dobbiamo garantire ai figli di questa terra una società dei diritti dove le opportunità devono essere uguali per tutti, indipendentemente da dove si nasce o si cresce. In questa cornice di azioni avere la possibilità di collaborare con partner importanti come l’Unicef ci garantisce un presidio fisico e sociale sui territori che cura, che ascolta, che rileva i bisogni e costruisce buone pratiche e offre alle istituzioni strumenti per leggere la realtà e intervenire con politiche dedicate”, ha dichiarato Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia.

L’incontro si è concentrato in particolare su tre ambiti: Adottare una strategia regionale integrata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che metta al centro il benessere dei bambini e delle bambine; Educazione di qualità che passa dal rafforzamento delle comunità educanti, dall’alleanza tra scuola, enti locali, terzo settore e famiglie; Cambiamento Climatico e Sostenibilità: la crescente preoccupazione per la crisi climatica, espressa nel 2024 dal 70,9% della popolazione pugliese over 14 richiama la necessità di rafforzare le azioni regionali di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici. L’UNICEF in occasione delle scorse elezioni politiche regionali 2025 ha lanciato l'”Agenda regionale 2025-2030 per l’infanzia e l’adolescenza – Le Cose da Fare” dell’UNICEF Italia – (consultabile qui) – che individua azioni prioritarie a favore dei minorenni ritenute strategiche per costruire una società più equa, inclusiva e sostenibile, basata su 5 aree di intervento: cambiamento climatico e sostenibilità; non discriminazione; educazione di qualità; salute mentale e benessere psicosociale; genitorialità responsiva.

L’adozione dell’Agenda dell’UNICEF Italia consentirebbe di predisporre una strategia regionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 2025-2030 e di superare la frammentazione degli interventi, garantendo coerenza, continuità e visione di lungo periodo.

“In Puglia, al 1^ gennaio 2026 le persone di minore età (0-17 anni) rappresentavano il 14,66% della popolazione residente. É importante investire nei diritti dell’infanzia, perchè rappresenta una scelta strategica per la coesione sociale e per la sostenibilità demografica ed economica dei territori, come sottolineato nel nostro documento l’Agenda regionale ‘Le cose da fare’ – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia -. Ringrazio il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro per l’incontro di oggi: un proficuo confronto per il benessere di tutti i bambini e le bambine che vivono sul territorio pugliese, e Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, che ci ha ospitato oggi. Come UNICEF Italia, insieme ai volontari dei Comitati locali della Puglia, confermiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con la Regione per attuare azioni concrete a favore di tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti della Puglia. L’UNICEF Italia con i propri programmi nel mondo della scuola, dell’Università, degli ospedali e dei Comuni, in corso in tutte le province pugliesi, ha una ricca esperienza e numerose buone pratiche, che potrebbero essere modelli replicabili su scala regionale”.

“La Fiera del Levante è da sempre un luogo di incontro tra generazioni e quest’anno abbiamo voluto rafforzare questa vocazione dedicando, all’interno della Campionaria, uno spazio specifico ai bambini e alle famiglie. L’incontro di oggi con il presidente Antonio Decaro e il presidente Nicola Graziano conferma un percorso che abbiamo avviato insieme a UNICEF Italia e che vogliamo far crescere. Parlare dei diritti dei bambini e mettere in campo azioni concrete per garantirli significa tutelare il loro futuro e quello delle nostre comunità. La Fiera è pronta a fare la propria parte, mettendo a disposizione spazi, relazioni e capacità organizzativa per iniziative che possano contribuire concretamente al benessere dei bambini e degli adolescenti”, ha dichiarato Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante.

L’incontro è avvenuto presso la Nuova Fiera del Levante. La delegazione – guidata dal Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano – era composta dalla Presidente regionale di UNICEF Puglia, Giovanna Perrella, dai Presidenti dei Comitati provinciali UNICEF di Bari, Emanuela Lassandro, di Lecce, Maria Antonietta Rucco, di Brindisi, Raffaele Romano, di Taranto, Anna Rano, di Foggia, Alfonisina De Sario, da Virginia Meo, dell’Area Advocacy del Comitato Italiano.

-Foto ufficio stampa Nuova Fiera del Levante-

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