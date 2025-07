Napoli Pride, Manfredi “Sabato marcia arcobaleno per i diritti”

NAPOLI (ITALPRESS) – È stato presentato nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo il Napoli Pride 2025 che si terrà il prossimo sabato 5 luglio, dal cuore della città con un percorso che unirà cittadini, attivisti, associazioni e artisti in una marcia collettiva per l’uguaglianza. La parata partirà da Piazza Municipio alle 16.30 per concludersi a Piazza Dante dove appunto si terrà lo Star Show finale, con l’esibizione di tanti artisti di caratura nazionale e Madrina del Napoli Pride sarà la cantante GAIA che parteciperà alla sfilata e poi chiuderà lo show sul palco centrale.

“Sarà un grande Pride – ha dichiarato il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi – in un momento importante a livello mondiale per la difesa dei diritti di tutti, per una società più tollerante, per un progetto di vita che dia la libertà a tutti di esprimersi. Voglio fare un appello a tutti i napoletani a essere presenti alla manifestazione ma sono sicuro che ci sarà una grande partecipazione e come ogni anno Napoli sarà in prima linea nella difesa dei diritti e nella difesa della tolleranza e della diversità come grande valore di comunità in un mondo pieno di conflitti”. “Noi siamo sempre più fieri – ha dichiarato l’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante – di co-organizzare questa manifestazione e, in un momento e in un paese in cui ancora dobbiamo combattere per i diritti fondamentali, occorre marciare tutti insieme al popolo LGBTQIA+. È davvero importante essere uniti in questa battaglia democratica per i diritti fondamentali”. “Il Napoli Pride – dice Diego Di Flora, Direttore Artistico della manifestazione – è uno spazio di libertà creativa, dove arte e attivismo si fondono per raccontare chi siamo, senza filtri e senza compromessi. Ogni scelta artistica nasce dall’urgenza di dare voce a chi non ce l’ha, di mostrare che la bellezza della diversità è una forza che può cambiare il mondo. Quest’anno portiamo sul palco corpi, storie e visioni che sfidano stereotipi, celebrano l’identità e costruiscono nuovi immaginari. Perché il Pride è lotta, ma anche festa. È denuncia, ma anche speranza. E Napoli, con la sua energia indomabile, ci insegna ogni giorno che essere sé stessi è già un atto rivoluzionario”.

A condurre sul palco di Piazza Dante sarà lo stesso Di Flora insieme alla show girl Samanta Togni. Cast artistico: Gaia, Pamela Prati, Karma B, Ste, Riki, Arisa, Walter Ricci, Vale Lp & Lil Jolie, Sirya, Antonino, Roberto Colella, Matteo Milazzo, Federico Di Napoli, Jo Squillo, Sissi, Emiliana Cantone, Rico Femiano, Maria Esposito, Zeudi di Palma. Regia: Roberto Bonta’ Polito. Coreografie: Vincenzo Durevole e Giovanna D’Anna.

