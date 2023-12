ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno Rai1, in vista delle festività natalizie, regala al suo pubblico un “pezzo” della “Collection De Filippo”, progetto (targato Picomedia e Rai Fiction) che raccoglie le trasposizioni filmiche dei capolavori teatrali del grande Eduardo. Stavolta (il 18 dicembre, in prima serata) tocca a “Napoli milionaria!” e ad interpretarlo, per la regia di Luca Miniero, sono Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, già alle prese lo scorso anno con “Filumena Marturano”. “Napoli milionaria!” racconta la storia degli Jovine – Gennaro, Amalia e i loro tre figli – e la dissoluzione morale della famiglia dopo la fine della Seconda guerra mondiale: “Si tratta di temi speculari a ciò che stiamo vivendo – osserva il vicedirettore di Rai Fiction Ivan Carlei – La guerra e tutto ciò che porta, l’egoismo, la smania di ricchezza che offusca le nostre vite. Insomma, Eduardo De Filippo c’è sempre”.

Il produttore Roberto Sessa conferma: “‘Napoli milionaria!'” è un pezzo d’arte. Questo appuntamento natalizio è nato quasi per caso ma negli ultimi quattro anni siamo riusciti sempre ad essere presenti. Stiamo lavorando al titolo per il prossimo Natale che speriamo di poter annunciare presto”. Per Massimiliano Gallo “Napoli milionaria!” “è il titolo che avrei voluto fare da sempre. E’ un testo straordinario e, per un attore, una prova incredibile da affrontare. E’ un dramma in cui devi seguire i personaggi nella loro progressione perchè cambiano durante la guerra”. Del resto “Eduardo vuole raccontare proprio l’animo umano che cambia. Le macerie non sono quelle fisiche ma quelle interiori con le scorie che ti lascia la guerra. E lo racconta subito dopo l’arrivo degli alleati, noi siamo abituati al racconto del loro ingresso trionfale ma la guerra è altro. “La guerra non è finita” dice Gennaro”.

Quando le hanno proposto il ruolo di Amalia Jovine Vanessa Scalera era perplessa “perchè ho pensato: ‘Già c’è andata bene una volta…'”. Poi ha accettato “e con Luca Miniero (il regista, ndr) abbiamo immaginato una donna frenetica che ai piedi ha delle ciabatte sgangherate e cammina con piccoli passi veloci perchè ha fretta di arrivare”. Tutto il contrario della “sua” Imma Tataranni, protagonista dell’omonima serie interpretata anche da Gallo: “Imma indossa tacchi improponibili per chiunque e ha una camminata marziale. Quando creo un personaggio mi piace partire dal corpo”. In “Napoli milionaria!” per Miniero “un vicolo diventa il luogo dove Eduardo combatte contro tutte le guerre ma anche contro l’arricchimento senza pudore, l’avidità, la perdita di umanità. Il teatro di Eduardo diventa civile e la sua lezione diventa attualissima oggi”. Nel cast di “Napoli milionaria!”, accanto ai protagonisti, ci sono, tra gli altri, Michele Venitucci (Errico Settebellizze) e Nunzia Schiano (Adelaide).

